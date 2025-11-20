Lenovo Group ha annunciato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre 2025/26

Lenovo registra risultati trimestrali record e compie progressi significativi nell’IA ibrida

HONG KONG: Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), insieme alle sue affiliate (“il Gruppo”), oggi ha annunciato risultati record per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2025/26, con ricavi complessivi che hanno raggiunto il massimo storico di 20,5 miliardi di USD, in crescita del 15% su base annua. L’utile netto rettificato[1] è aumentato del 25% su base annua raggiungendo 512 milioni di dollari, mentre il margine di utile netto rettificato è salito al 2,5%, trainato dall’aumento dei ricavi. Questi indicatori riflettono la solidità della performance operativa del Gruppo in quanto escludono l’impatto dell’effetto contabile non monetario relativo alla svalutazione di warrant, degli interessi figurativi sui bond convertibili e di altre componenti non monetarie.

Fonte: Business Wire