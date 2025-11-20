▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Lenovo Group ha annunciato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre 2025/26

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), insieme alle sue affiliate (“il Gruppo”), oggi ha annunciato risultati record per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2025/26, con ricavi comple...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/11/2025

Business Wire

Lenovo registra risultati trimestrali record e compie progressi significativi nell’IA ibrida

HONG KONG: Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), insieme alle sue affiliate (“il Gruppo”), oggi ha annunciato risultati record per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2025/26, con ricavi complessivi che hanno raggiunto il massimo storico di 20,5 miliardi di USD, in crescita del 15% su base annua. L’utile netto rettificato[1] è aumentato del 25% su base annua raggiungendo 512 milioni di dollari, mentre il margine di utile netto rettificato è salito al 2,5%, trainato dall’aumento dei ricavi. Questi indicatori riflettono la solidità della performance operativa del Gruppo in quanto escludono l’impatto dell’effetto contabile non monetario relativo alla svalutazione di warrant, degli interessi figurativi sui bond convertibili e di altre componenti non monetarie.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.