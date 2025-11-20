▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Thales nominata Frost & Sullivan’s 2025 Company of the Year nel settore Automated Border Control

Mentre i governi e gli aeroporti affrontano volumi sempre maggiori di passeggeri, nuovi requisiti normativi come il European Entry Exit System (EES) e nuove minacce alla sicurezza, le soluzioni di Tha...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/11/2025

  • Thales, un leader globale in cybersecurity e gestione dell'identità, è stata riconosciuta da Frost & Sullivan come Company of the Year 2025 nel settore Automated Border Control (ABC) eGates .
  • Il riconoscimento sottolinea la capacità di Thales di innovare costantemente, offrire soluzioni sostenibili e scalabili e definire nuovi standard di sicurezza delle frontiere e di esperienza dei passeggeri a livello globale.
  • Frost & Sullivan ha evidenziato la comprovata capacità di Thales di fornire soluzioni su scala, la sua stretta collaborazione con i ministeri dell'interno e con gli operatori di aeroporti, e la sua strategia orientata al futuro che integra conformità normativa, identità digitale e sostenibilità.

MEUDON, Francia: Mentre i governi e gli aeroporti affrontano volumi sempre maggiori di passeggeri, nuovi requisiti normativi come il European Entry Exit System (EES) e nuove minacce alla sicurezza, le soluzioni di Thales aiutano a stabilire l'equilibrio tra solida sicurezza e comodità per i viaggiatori.


