12 importanti tendenze nelle verifiche nel 2026: Regula sulla nascita di una nuova identità digitale

RESTON, Va.: Il modo in cui verifichiamo sta cambiando: e quindi anche chi e cosa verifichiamo. Abbiamo a che fare con persone vere, con truffatori, o con macchine che agiscono per loro conto? Un nuovo rapporto Regula su 12 tendenze di verifica dell'identità esamina il modo in cui questi cambiamenti stanno forzando le aziende a ricreare i loro processi di verifica per stare al passo con le truffe, rispettare la conformità normativa e riacquistare la fiducia dei clienti, che purtroppo è compromessa.

La nuova faccia della frode

Lo scenario della minaccia all'identità è entrato in una nuova fase industriale, definita da tre cambiamenti strutturali:

Identità delle macchine. La verifica dell'identità (IDV) non si limita più solo alle persone.

