Breker Verification Systems e Frontgrade Gaisler collaborano alla realizzazione di un core del processore RISC-V a tolleranza di errore e altamente affidabile

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/11/2025

SAN JOSE, Calif.: Breker Verification Systems, il cui portafoglio risolve le sfide relative al processo di verifica funzionale per semiconduttori grandi e complessi, e Frontgrade™ Technologies, fornitore leader di soluzioni elettroniche ad alta affidabilità per missioni spaziali e di sicurezza nazionale, hanno confermato oggi che le loro soluzioni di verifica funzionale RISC-V sono state fondamentali per la verifica del NOEL-V, uno dei core IP del processore RISC-V a tolleranza di errore di Frontgrade Gaisler.

“Lo sviluppo dei core IP di Frontgrade Gaisler è guidato da una filosofia che non tollera problemi di progettazione”, osserva Jan Andersson, direttore tecnico di Frontgrade Gaisler. “Ciò richiede un ambiente di verifica estremamente valido, che la soluzione di verifica di Breker ha contribuito a migliorare, grazie alla sua ampia gamma di test e alla copertura approfondita dei casi limite”.

