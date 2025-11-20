▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
euNetworks nomina Nick Walden Chief Revenue Officer

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/11/2025

Business Wire

LONDRA: euNetworks ha annunciato oggi la nomina di Nick Walden a Chief Revenue Officer, con effetto a partire dal 2 dicembre 2025. Nick lavorerà presso la sede di Londra e guiderà tutti gli aspetti della strategia commerciale e di vendita di euNetworks.

Nick entra a far parte di euNetworks con alle spalle un'esperienza di oltre 30 anni nel settore delle telecomunicazioni; recentemente ha ricoperto il ruolo di vicepresidente senior del settore vendite globali per Infinera (ora Nokia). In precedenza, Nick è stato vicepresidente senior e direttore generale EMEA presso Infinera, dopo oltre un decennio di esperienza in ruoli dirigenziali presso Ciena.

“È un momento incredibilmente entusiasmante per entrare a far parte di euNetworks, sulla scia della sua forte crescita e del suo slancio in qualità di fornitore di infrastrutture di banda larga essenziali in tutta Europa. L'incessante attenzione di euNetworks nei confronti dei clienti è in linea con la mia passione di offrire valore ai clienti, alla guida di team collaborativi, orientati all'impatto e ad alte prestazioni. Non vedo l'ora di iniziare, incontrare il team e promuovere insieme la crescita dei nostri clienti”, ha dichiarato Nick Walden, nuovo CRO di euNetworks.

Fonte: Business Wire



