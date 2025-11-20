▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Université Paris-Saclay e Owkin: un'alleanza unica per spingere la ricerca medica universitaria ai vertici delle classifiche europee attraverso l'intelligenza artificiale

Université Paris-Saclay e Owkin annuncia la firma di un memorandum d'intesa per esplorare il potenziale di K Pro Free - il co-pilota AI di Owkin per la biologia - che verrà utilizzato da Paris-Sacla...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/11/2025

Business Wire

PARIGI: Université Paris-Saclay e Owkin annuncia la firma di un memorandum d'intesa per esplorare il potenziale di K Pro Free - il co-pilota AI di Owkin per la biologia - che verrà utilizzato da Paris-Saclay.

K Pro Free ora sarà disponibile all'intera comunità Université Paris-Saclay, e in particolare a docenti, ricercatori e dottorandi che lavorano nelle scienze biomediche.

La collaborazione comprende workshop, sessioni di addestramento ed eventi ideati per promuovere la scoperta e l'adozione di K Pro Free, oltre all'organizzazione congiunta di iniziative di comunicazione e distribuzione dell'utilizzo dell'AI nella settore sanitario.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.