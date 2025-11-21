Yagi & Co., Ltd. per la prima volta espone all'ISPO Monaco 2025, la più grande fiera mondiale di articoli sportivi, con sede in Germania

Proponiamo tessuti e prodotti che utilizzano materiali originali, sviluppati dalla nostra divisione Materiali, efficaci nell'affrontare diverse situazioni ambientali, sanitarie e di protezione dal calore, principalmente nei settori dello sport e dell'outdoor.

TOKYO: Yagi & Co., Ltd. (TOKYO:7460) ( https://www.yaginet.co.jp/en/index.html ) sarà presente per la prima volta alla fiera ISPO Munich, che si terrà a Monaco di Baviera, in Germania, per la durata di tre giorni, da domenica 30 novembre a martedì 2 dicembre di quest'anno.

Informazioni su ISPO

Con sede in Germania, è una delle più grandi fiere al mondo specializzata in articoli sportivi.

Fonte: Business Wire