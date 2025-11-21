▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Yagi & Co., Ltd. per la prima volta espone all'ISPO Monaco 2025, la più grande fiera mondiale di articoli sportivi, con sede in Germania

Yagi & Co., Ltd. (TOKYO:7460) ( https://www.yaginet.co.jp/en/index.html ) sarà presente per la prima volta alla fiera ISPO Munich, che si terrà a Monaco di Baviera, in Germania, per la durata di...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/11/2025

Business Wire

Proponiamo tessuti e prodotti che utilizzano materiali originali, sviluppati dalla nostra divisione Materiali, efficaci nell'affrontare diverse situazioni ambientali, sanitarie e di protezione dal calore, principalmente nei settori dello sport e dell'outdoor.

TOKYO: Yagi & Co., Ltd. (TOKYO:7460) ( https://www.yaginet.co.jp/en/index.html ) sarà presente per la prima volta alla fiera ISPO Munich, che si terrà a Monaco di Baviera, in Germania, per la durata di tre giorni, da domenica 30 novembre a martedì 2 dicembre di quest'anno.

Informazioni su ISPO

Con sede in Germania, è una delle più grandi fiere al mondo specializzata in articoli sportivi.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.