In vista delle prossime festività, Visa identifica cinque forze trasformative che ridefiniscono la sicurezza globale dei pagamenti

Un nuovo rapporto semestrale sulle minacce rivela il cambiamento fondamentale nelle operazioni di frode, poiché i criminali adottano tattiche su scala industriale

SAN FRANCISCO: Per celebrare la Settimana internazionale della consapevolezza delle frodi, Visa (NYSE: V) oggi ha rilasciato il suo Fall 2025 Biannual Threats Report (Rapporto semestrale sulle minacce dell'autunno 2025), rivelando cinque forze che stanno trasformando lo scenario globale della sicurezza dei pagamenti.

Il rapporto, prodotto dal team Payment Ecosystem Risk and Control (PERC, Rischio e controllo dell'ecosistema dei pagamenti) di Visa, si basa sulle conoscenze della rete globale di Visa per identificare come le operazioni criminali si stanno evolvendo con rapidità, dimensioni e sofisticazione senza precedenti.

"L'ecosistema dei pagamenti sta assistendo a un cambio di paradigma nelle modalità di esecuzione delle frodi", ha dichiarato Paul Fabara, Direttore del rischio e dei servizi clienti per Visa.

