“Tutte le malattie genetiche potrebbero essere curate entro un decennio”, secondo il Dubai Future Forum

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: Tutte le malattie genetiche oggi note potrebbero essere curate entro il prossimo decennio grazie a significativi progressi nel gene editing, ha dichiarato uno scienziato di primo piano nel suo intervento al Dubai Future Forum 2025. Illustrando le ricerche della sua azienda, Trevor Martin, co-fondatore e amministratore delegato di Mammoth Biosciences, ha descritto “una cura una tantum che trasformerà il sistema sanitario così come lo conosciamo”.

Aprendo il forum, Khalfan Belhoul, amministratore delegato Dubai Future Foundation, ha introdotto il concetto di “potenziale cognitivo nazionale”, sostenendo che i Paesi otterranno un vantaggio competitivo in settori come quello dell’IA sfruttando la forza cognitiva collettiva delle loro società.

In un’altra sessione, Nikku Madhusudhan, professore di astrofisica all’Università di Cambridge, ha spiegato che esiste “una buona probabilità” che l’umanità scopra la vita su un altro pianeta-possibilmente già entro il prossimo decennio. Ha spiegato che gli scienziati stanno ora rilevando tracce di molecole a base di carbonio su esopianeti lontani, aggiungendo: “Per me, la domanda non è se troveremo vita, perché ci sono buone probabilità che accada – ma piuttosto: siamo preparati a trovare una forma di vita che non conosciamo?”.

Alla vigilia del forum Michael Miebach, amministratore delegato Mastercard, ha confermato che l’azienda, in collaborazione con Majid Al-Futtaim, ha completato la prima transazione commerciale effettuata interamente tramite un agente IA a Dubai – l’acquisto di due biglietti del cinema.

Durante il forum Beatrice Wilson, membro del programma UNICEF Youth Foresight Fellowship proveniente dal Ghana, ha presentato una ricerca che indica come molti giovani oggi si affidino a piattaforme di IA generativa per i compiti scolastici anziché rivolgersi direttamente agli insegnanti, per timori legati al giudizio o alle critiche nelle classi tradizionali.

Il forum ha messo in luce numerose intuizioni e previsioni che stanno delineando la traiettoria dell’umanità. I relatori hanno osservato che nell’estate 2025 la produzione di energia solare ha superato per la prima volta quella di energia nucleare, segnando un cambiamento importante nel panorama energetico globale. Gli esperti prevedono inoltre che entro il 2028 quasi un terzo dei ceo Fortune 500 avrà un gemello digitale e che entro il 2060 a ogni 100 persone con un posto di lavoro corrisponderanno 52 disoccupati. I partecipanti hanno appreso che l’80% dei dati genomici globali proviene attualmente da persone di origine europea, provocando richieste di una rappresentazione più ampia. È stato inoltre rivelato che gli Emirati Arabi Uniti stanno pianificando una base di ricerca in Antartide in grado di ospitare oltre 50 scienziati.

Fonte: AETOSWire

