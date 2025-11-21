Xsolla presenta “The Xsolla Report: State of Play Q3 2025 Edition, Vol. 8”, ricco di informazioni chiare e basate sui dati per gli sviluppatori di videogiochi

Il rapporto svela le tendenze regionali in Cina, Europa e nella regione MENA per informare la crescita, la monetizzazione e le strategie di coinvolgimento dei giocatori

LOS ANGELES e LONDRA: Xsolla, un’azienda operante nel settore dei videogiochi a livello mondiale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, diffondere e monetizzare i loro giochi, oggi ha annunciato il rilascio di The Xsolla Report: State of Play Q3 2025 Edition, Vol. 8, un'analisi completa delle forze del mercato che plasmano l'industria dei videogiochi. Il rapporto sintetizza gli ultimi dati e le prospettive degli esperti per aiutare gli sviluppatori e gli editori a pianificare la crescita sostenibile sulle piattaforme e nelle regioni.

Mentre gli sviluppatori si orientano tra nuovi modelli di distribuzione e approcci alla monetizzazione che cambiano, l'edizione del terzo trimestre 2025 offre una prospettiva pratica sull'attuale direzione del mercato. La base di giocatori a livello globale dovrebbe raggiungere i 3,6 miliardi entro la fine dell'anno, con un fatturato previsto di 188,8 miliardi di dollari, guidato da uno slancio stabile, compresi rinnovi di hardware delle console, aumenti di PC in Asia, e forza costante nel gaming mobile.

I punti salienti dall'edizione Q3 2025 comprendono:

Approfondimenti regionali: Cina: le proiezioni del mercato vedono un aumento fino a 50,7 miliardi di dollari entro il 2025; il gaming mobile rappresenta oltre il 70% dei ricavi. Gli sviluppatori puntano su generi di nicchia, modelli diretti ai fan e contenuti generati dagli utenti. Europa: le previsioni sono di 33,1 miliardi di dollari nel 2025; il gaming mobile è responsabile del 44% dei ricavi. Il Digital Markets Act continua a determinare le dinamiche della concorrenza tra piattaforme. MENA: una hub in rapida crescita dal valore stimato di 7,45 miliardi di dollari (2023) con una forte prospettiva di crescita; wallet localizzati e metodi di pagamento alternativi ampliano l'accesso in mercati con scarsa disponibilità di servizi bancari.

Segnali utili dal mercato: i giocatori stanno spendendo di più su un numero inferiore di titoli di qualità superiore, mentre i contenuti live-ops, premium casual e di breve durata aumentano la fidelizzazione e la monetizzazione. Gli sviluppatori danno priorità alla flessibilità dei pagamenti, integrando velocità e automazione per ridurre gli attriti e migliorare i margini. L'investimento rimane selettivo, con 193 milioni di dollari in finanziamento in capitale di rischio nel Q2 2025, con Asia e Nord America leader nelle attività per regione e nel numero di transazioni.

Punti salienti dell'evento: ChinaJoy: monetizzazione diretta SDK, percorsi di fornitura curati e formati pubblicitari premium puntano a valore e trasparenza a lungo termine. Gamescom: pagamenti alternativi, distribuzione cloud e integrazioni più rapide e automatizzate emergono come elementi di distinzione a breve termine.



“Quest'anno è stato caratterizzato da un ritmo costante in tutti i grandi mercati dei videogiochi”, ha affermato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “Il nostro rapporto Our State of Play offre i dati e il contesto di cui hanno bisogno gli sviluppatori per prendere decisioni informate: dai pagamenti e dalla distribuzione al coinvolgimento e alla fidelizzazione, in modo da scalare in modo razionale nei mesi futuri”.

Il rapporto contiene interviste e informazioni fornite da leader del settore, assieme a dati visualizzati sui giocatori globali, i ricavi dalle piattaforme, le preferenze regionali dei pagamenti e le tendenze degli investimenti. Offre agli sviluppatori conoscenze chiare e utili per informare i programmi di sviluppo, monetizzazione e commercializzazione per la fine del 2025 e oltre.

L'accesso al Rapporto: The Xsolla Report: State of Play – Q3 2025 Edition, Vol. 8, è attualmente disponibile su xsolla.pro/xsollareportq3

Per saperne di più su The Xsolla Report: State of Play - Q3 2025 Edition, Vol.8, visitare: https://xsolla.pro/txr-q3-2025

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Fonte: Business Wire