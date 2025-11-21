Synthio Labs raccoglie 5 milioni di dollari per sviluppare il sistema operativo di IA vocale per il Customer Engagement nel settore delle scienze della vita

SAN FRANCISCO: Synthio Labs, un'azienda specializzata in intelligenza artificiale vocale di livello clinico che sta trasformando il modo in cui le organizzazioni del settore delle scienze della vita interagiscono con medici e pazienti, ha annunciato oggi di aver raccolto 5 milioni di dollari in finanziamenti iniziali. Il round è stato guidato da Elevation Capital con la partecipazione di 1984 Ventures, Peak XV Partners, Y Combinator e diversi angel investor strategici provenienti dall'ecosistema globale della sanità e dell'IA.

“ Riteniamo che Synthio Labs stia definendo la prossima importante infrastruttura di Customer Engagement per le scienze della vita. La loro piattaforma di intelligenza artificiale vocale di livello clinico unifica il modo in cui le aziende farmaceutiche comunicano, fornendo ai team sul campo un potente assistente vocale e offrendo a medici e pazienti risposte immediate, affidabili e conformi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Fonte: Business Wire