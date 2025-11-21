▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Scientist.com perfeziona l'acquisizione da parte di GHO Capital Partners, nell'obiettivo di velocizzare l'orchestrazione R&D globale

Scientist.com, piattaforma leader nel settore delle scienze biologiche per l'orchestrazione AI della ricerca e sviluppo, e GHO Capital Partners LLP ("GHO"), investitore di private equity specializzato...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/11/2025

Business Wire

Finalizzata la partnership strategica per sbloccare le molteplici capacità della piattaforma AI e la crescita a livello internazionale

SOLANA BEACH, California, e LONDRA: Scientist.com, piattaforma leader nel settore delle scienze biologiche per l'orchestrazione AI della ricerca e sviluppo, e GHO Capital Partners LLP ("GHO"), investitore di private equity specializzato nel settore delle cure sanitarie mondiali, oggi hanno annunciato il perfezionamento dell'acquisizione di Scientist.com da parte di GHO. La transazione rappresenta l'inizio di una fase di espansione accelerata per Scientist.com e ne rafforza la missione: trasformare l'R&D farmaceutico grazie alla razionalizzazione dell'intero ciclo di vita della ricerca esternalizzata.

"Si tratta di un momento cruciale per Scientist.com e per la comunità della ricerca globale da noi supportata", è il commento di Kevin Lustig, CEO, e di Chris Petersen, CTO, fondatori di Scientist.com.

Fonte: Business Wire



