Suzano stringe una partnership con Tencent e l’Istituto Ecofuturo al COP30 per la conservazione e l’educazione ambientale basate sull’IA

Il maggiore produttore mondiale di cellulosa, Suzano, annuncia la firma di un protocollo d’intesa con la multinazionale tecnologica Tencent e con l’organizzazione non profit brasiliana Istituto Ec...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/11/2025

Il nuovo accordo siglato in occasione del COP30 prevede che le aziende collaboreranno per utilizzare strumenti di intelligenza artificiale ai fini del monitoraggio della biodiversità e dell’impiego di piattaforme digitali per sensibilizzare il pubblico alle iniziative di conservazione.

BELÉM, Brasile: Il maggiore produttore mondiale di cellulosa, Suzano, annuncia la firma di un protocollo d’intesa con la multinazionale tecnologica Tencent e con l’organizzazione non profit brasiliana Istituto Ecofuturo finalizzato a sviluppare nuovi approcci digitali volti a sensibilizzare il pubblico sui problemi della conservazione.

La collaborazione sfrutterà il know-how di Suzano nella gestione forestale sostenibile, la tecnologia digitale avanzata Tencent e la competenza dell’Istituto Ecofuturo nell’educazione ambientale per sperimentare iniziative congiunte sia in Brasile sia in Cina.

