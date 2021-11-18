Luma AI raccoglie 900 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C condotto da HUMAIN e collabora a un supercluster di AI da 2 gigawatt in Arabia Saudita

Nuove infrastrutture di capitale e calcolo accelereranno il percorso di Luma AI verso Multimodal AGI – AI in grado di simulare la realtà e aiutare le persone nel mondo fisico.

HUMAIN realizzerà Project Halo, uno dei cluster di calcolo più grandi al mondo che comprenderà l'addestramento di World Models, la prossima fase in AI dopo gli LLM, una potenziale opportunità da migliaia di miliardi di dollari che abbraccia le industrie dell'intrattenimento, del marketing/brand, dell'istruzione, della comprensione del mondo e della robotica.

La collaborazione comprende HUMAIN Create, un'iniziativa per creare modelli di AI addestrati su dati arabi e regionali, aiutando le imprese e i governi nella regione MENA ad adottare AI culturalmente allineata.

PALO ALTO, Calif. e WASHINGTON: Luma AI, l'azienda di intelligenza artificiale all'avanguardia che crea AGI multimodali, oggi ha annunciato la raccolta di 900 milioni di dollari in un round di investimento di serie C, condotto da HUMAIN, una società PIF (fondo di investimento pubblico) che offre soluzioni globali complete di AI, con la partecipazione significativa di AMD Ventures e degli investitori esistenti Andreessen Horowitz, Amplify Partners e Matrix Partners.

Fonte: Business Wire