RSA riconosciuta per il secondo anno consecutivo nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Access Management

BURLINGTON, Mass.: RSA, il leader nell'identità incentrata sulla sicurezza, oggi ha annunciato che RSA® ID Plus è stata riconosciuta per il secondo anno di seguito nel Gartner® Magic Quadrant™ for Access Management.

“La strategia di Gestione degli accessi di RSA non è mai stata finalizzata a soddisfare tutti in qualsiasi aspetto”, ha dichiarato Greg Nelson, CEO di RSA. “Siamo specializzati nella tutela delle organizzazioni, dove la tolleranza del rischio è ai minimi storici e i requisiti di sicurezza sono ai massimi livelli. Il nostro è un obiettivo mirato: fornire una gestione degli accessi incentrata sulla sicurezza, che supporti la conformità, assicuri la resilienza e offra fiducia su scala”.

Fonte: Business Wire