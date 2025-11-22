Andersen Consulting aggiunge l'azienda collaboratrice Cloud23

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting firma un Accordo di collaborazione con Cloud23, un'azienda di consulenza di nuova generazione che integra dati e intelligenza artificiale per promuovere la trasformazione digitale.

Situata in Sud Africa, Cloud23 offre soluzioni intelligenti e basate su piattaforma ai clienti in settori come quello finanziario, sanitario, produttivo e delle telecomunicazioni. I prodotti dell'azienda comprendono la consulenza e l'implementazione di Salesforce, i servizi gestiti, e la strategia AI, consentendo alle organizzazioni di modernizzare il coinvolgimento dei clienti, ottimizzare le operazioni e promuovere esiti misurabili.

“Il nostro obiettivo in Cloud23 è sempre stato quello di semplificare la trasformazione attraverso un modello intelligente e scalabile”, ha dichiarato Ram Ramakrishnan, fondatore e CEO di Cloud23. “Ci concentriamo sull'allineamento della tecnologia e degli obiettivi, offrendo risultati che supportano la crescita a lungo termine, il valore dei clienti e l'innovazione. La collaborazione con Andersen Consulting ci permette di amplificare la nostra missione ed estendere l'impatto del nostro lavoro nell'intera piattaforma globale”.

“Cloud23 ha raggiunto dimensioni e una sofisticazione notevoli in un breve periodo di tempo”, ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Le loro capacità in Salesforce, nell'AI e nell'integrazione dei sistemi completano la nostra piattaforma di consulenza e incrementano il valore che possiamo offrire ai clienti che affrontano una trasformazione aziendale complessa e a 360 gradi”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una vasta gamma di servizi, dalla strategia aziendale e tecnologica alla trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale, includendo anche soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra perfettamente con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offriamo consulenza di alto livello in ambito fiscale, legale, valutazioni, mobilità globale e advisory, supportata da una piattaforma globale con oltre 44.000 professionisti e una presenza in più di 600 sedi attraverso società affiliate e partner. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza tramite le sue affiliate e collaboratrici a livello mondiale.

Fonte: Business Wire