NIQ entra a far parte del programma TikTok Marketing Partners, ottenendo il badge Media Mix Modeling

Il riconoscimento sottolinea la leadership di NIQ nella fornitura di analisi avanzate e della misurazione dei risultati full-funnel su TikTok.

NEW YORK: NIQ, un leader globale nell'intelligence dei consumatori, ha ricevuto un badge come partner nel nuovo programma di TikTok Media Mix Modeling (MMM), un'area dedicata all'interno del Marketing Partners Program di TikTok. Il Marketing Partners Program comprende collaboratori terzi accuratamente selezionati in diverse categorie e specialità che hanno rispettato il rigoroso regolamento di qualità e competenza di TikTok. Il badge segnala competenze avanzate nell'analisi dei media, assicurando la misurazione all'avanguardia del MMM per gli esperti di marketing di tutto il mondo.

In qualità di Marketing Partner MMM certificato, NIQ è in grado di aiutare i pubblicitari a misurare l'impatto completo delle loro campagne di marketing su TikTok e su TikTok Shop, consentendo loro di ottimizzare le strategie basate su informazioni guidate dai dati che guardano oltre l'attribuzione dell'ultimo clic.

Fonte: Business Wire