Hytera presenterà l'S1 E al PMRExpo 2025

COLONIA, Germania: Hytera, un fornitore leader globale di tecnologie e soluzioni per comunicazioni di importanza critica, oggi ha presentato S1 E, un ricetrasmittente pronto per l'uso, di dimensioni palmari, progettato specificamente per il settore del commercio al dettaglio, ampliando il portafoglio della Series S e offrendo un'altra opzione per permettere agli utenti al dettaglio di scegliere le loro operazioni giornaliere. S1 E farà il suo debutto al PMRExpo, la fiera premier europea per la comunicazione sicura e critica per le missioni e le aziende, che si svolgerà dal 25 al 27 novembre 2025, alla Koelnmesse di Colonia, Germania.

Aderendo al linguaggio stilistico esclusivo della S Series, S1 E abbina un'estetica raffinata, moderna e minimalista con una pratica funzionalità.

Fonte: Business Wire