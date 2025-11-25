Access Advance annuncia una crescita importante dei suoi pool di brevetti HEVC e VVC

BOSTON: Access Advance LLC oggi ha annunciato gli ampliamenti importanti di entrambi i suoi pool di brevetti HEVC Advance e VVC Advance durante il secondo e il terzo trimestre 2025, sottolineando la fiducia continua del settore nell'approccio equilibrato e trasparente dell'azienda alla concessione di licenze di codifica-decodifica (codec) video. Questa crescita fa seguito al successo del lancio nel gennaio 2025 del Video Distribution Patent ("VDP") Pool di Access Advance, dimostrando il ruolo crescente dell'azienda nelle soluzioni di licenza dei brevetti di codec video.

Tra le novità più importanti, Sharp Corporation è entrata a far parte del pool di brevetti HEVC Advance come Concessore di licenza, portando preziose risorse di proprietà intellettuale al già ampio portafoglio di brevetti. Inoltre, Huawei Technologies Co., Ltd., già Concessore di licenza e Licenziatario di HEVC Advance, ha esteso la sua collaborazione con Access Advance unendosi al pool di brevetti VVC Advance come Licenziatario. Anche HP Inc. ha ampliato la sua licenza per includere il pool di brevetti VVC Advance dopo essere entrata a far parte di HEVC Advance nel 2024, mentre Micro-Star International Co., Ltd. (MSI) è entrata a far parte del pool di entrambi i brevetti HEVC e VVC Advance come nuovo Licenziatario. Tutto ciò si aggiunge all'annuncio della scorsa settimana che Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. è entrata a far parte del pool di HEVC Advance come Licenziatario e del pool di VVC Advance sia come Concessore di licenza che come Licenziatario.

"Siamo lieti di accogliere i nuovi Concessori di licenza e i Licenziatari nei nostri pool di brevetti, che continuano ad attrarre sia innovatori che implementatori dall'intero ecosistema di codec video", ha dichiarato Peter Moller, CEO di Access Advance. "Il fatto che tutte queste importanti aziende tecnologiche scelgano di unirsi ai nostri pool di brevetti come Concessori di licenza e/o Licenziatari dimostra il riconoscimento da parte del mercato del fatto che i nostri pool offrono soluzioni di concessione di licenze eque, trasparenti ed efficienti che bilanciano gli interessi sia dei titolari che degli implementatori di brevetti".

Nel complesso, il pool di brevetti HEVC Advance ha aggiunto 15 nuovi Licenziatari durante questo periodo, che comprendono diversi segmenti di mercato, tra cui l'elettronica di consumo, le attrezzature per la trasmissione professionale e le soluzioni tecnologiche aziendali. Inoltre, i 12 Licenziatari esistenti hanno rinnovato le proprie licenze HEVC Advance, dimostrando la soddisfazione continua con la proposta di valore del programma. Il pool di brevetti VVC Advance ha continuato la sua traiettoria di crescita con nuovi, importanti partecipanti, tra cui 3 nuovi Concessori di licenza e 9 nuovi Licenziatari.

Queste ultime aggiunte ai pool di brevetti HEVC Advance e VVC Advance, assieme all'annuncio del luglio 2025 di nuovi Concessori di licenze e Licenziatari del pool VDP, che serve il mercato della distribuzione di video con concessione di licenze codec HEVC, VVC, VP9 e AV1 utilizzati nello streaming su internet, stabiliscono collettivamente Access Advance come leader del settore nella fornitura di licenze codec video semplificate, chiare e basate su FRAND nello scenario tecnologico completo dei video.

Per gli attuali elenchi dei Concessori di licenze e dei Licenziatari di HEVC Advance, visitare: https://accessadvance.com/licensing-programs/hevc-advance/

Per gli attuali elenchi dei Concessori di licenze e dei Licenziatari di VVC Advance, visitare: https://accessadvance.com/licensing-programs/vvc-advance/

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società di amministrazione per concessione di licenze indipendente creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli implementatori di brevetti.

Access Advance Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 29.000 brevetti essenziali per la tecnologia HVEC/H.265 e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 4.500 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei un'unica struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool VDP, una soluzione completa per la concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Per ulteriori informazioni visitare: www.accessadvance.com.

Fonte: Business Wire