Tra Thanksgiving e Cyber Monday, si prevede un aumento del 25% delle cosiddette frodi amichevoli, avverte ACI Worldwide

Si prevede un aumento del 25% delle "frodi amichevoli" tra Thanksgiving e Cyber Monday, stando a un'analisi di miliardi di transazioni di aziende di eCommerce a livello globale condotta da ACI Worldwi...
Pubblicato il: 25/11/2025
L'approccio Payments Intelligence di ACI offre ai commercianti la protezione completa del percorso: lo stop alle frodi amichevoli e all'abuso del chargeback in tempo reale
ACI prevede un tasso di approvazione delle frodi pari al 98% durante il periodo festivo - superando le medie del mercato
OMAHA, Neb.: Si prevede un aumento del 25% delle "frodi amichevoli" tra Thanksgiving e Cyber Monday, stando a un'analisi di miliardi di transazioni di aziende di eCommerce a livello globale condotta da ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), originale innovatore nella tecnologia dei pagamenti globali.
La "frode amichevole" o "frode da reso" si verifica quando un legittimo cliente contesta transazioni dopo l'acquisto. Spesso frainteso come un'autentica frode, questo tipo di contestazione costituisce una sfida crescente per il settore, costata ai rivenditori 103 miliardi di dollari solo nel 2024, stando a un recente rapporto del settore.
