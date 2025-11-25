▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Thredd firma un accordo storico per rendere Visa Cloud Connect operativa a livello globale

Thredd, un leader mondiale nell'elaborazione dei pagamenti di prossima generazione, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo per consentire a Visa Cloud Connect di operare a livello globale. Ques...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/11/2025

Business Wire

L'accordo getta le basi per una più solida presenza globale, scalabilità e resilienza per le fintech e le banche in tutto il mondo

LONDRA: Thredd, un leader mondiale nell'elaborazione dei pagamenti di prossima generazione, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo per consentire a Visa Cloud Connect di operare a livello globale. Questo accordo storico riflette il continuo investimento di Thredd nell'infrastruttura incentrata sul cloud e rafforza il suo ruolo come leader tecnologico globale nell'elaborazione dei pagamenti.

Visa Cloud Connect permette alle organizzazioni di accedere a VisaNet, la rete globale di pagamenti potente e sicura di Visa, attraverso la propria infrastruttura basata sul cloud. Realizzata appositamente per clienti cloud-native, Visa Cloud Connect può aiutare a fornire maggiore flessibilità, tempi di commercializzazione più rapidi e perfetta scalabilità oltre i confini.

Fonte: Business Wire



