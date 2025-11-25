▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Allvue espande la presenza in Europa e sceglie KPMG Luxembourg come partner di fiducia per l'implementazione

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/11/2025

La collaborazione offre alle società di gestione un accesso fluido a competenze locali e normative specializzate in grado di velocizzare la fiducia nell'adozione di tecnologie d'eccellenza orientate alle API come Andi, il tool AI targato Allvue.

LUSSEMBURGO: Allvue Systems, LLC ("Allvue"), fornitore leader di tecnologia destinata ai mercati dei capitali privati, oggi ha annunciato l'espansione dell'attuale presenza nell'area EMEA con la nomina di KPMG Luxembourg, in qualità di partner di fiducia per l'implementazione di tutti i servizi forniti ai clienti in Europa. Si tratta di una collaborazione strategica studiata per rispondere alla crescente domanda da parte dei gestori di asset globali che scelgono il Lussemburgo come principale domicilio europeo per i propri fondi. Coniugando l'eccellente piattaforma tecnologica integrata di Allvue con la stimata competenza locale nel comparto degli asset privati, le approfondite relazioni regionali e le capacità di fornitura multilingue che caratterizzano KPMG, la partnership offre ai clienti un percorso più rapido ed efficace verso l'adozione della tecnologia.

