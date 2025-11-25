▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Datassential presenta Global Launches e amplia l'intelligence sui menù globali

25/11/2025

CHICAGO: Datassential, la piattaforma leader mondiale nell'intelligence su cibi e bevande, annuncia il lancio di Global Launches, un'estesa soluzione di monitoraggio dei menù che propone una visione unificata sulle nuove proposte alimentari e sulle promozioni a tempo limitato (LTO) in tutti i più importanti mercati internazionali.

Ora Global Launches tiene traccia delle nuove proposte nei menù di centinaia di catene di ristorazione nei mercati dell'Europa, dell'America Latina e dell'Asia-Pacifico. Basata sul solido sistema di monitoraggio dei menù già disponibile negli Stati Uniti e in Canada, questa espansione offre al settore una panoramica totale sulle nuove proposte culinarie e sui nuovi LTO in tutto il mondo, con una visibilità mai raggiunta prima su come tendenze e sapori si manifestano e si evolvono nei mercati globali per adattarsi alle preferenze regionali.

"L'innovazione non riguarda un mercato per volta, ma è globale, continuativa e incredibilmente veloce", ha dichiarato Jim Emling, CEO di Datassential. "Grazie a Global Launches ora i clienti dispongono di un'unica fonte affidabile per scoprire le nuove proposte lanciate a livello mondiale, le modalità di localizzazione dei concept e le aree in cui emergono le grandi opportunità future".

Global Launches offre a produttori, distributori e operatori del comparto dei cibi e delle bevande una panoramica sulla presentazione delle nuove voci di menù nei diversi mercati, evidenziando novità regionali, monitorando l'andamento mensile, confrontando prezzi e stagionalità, sottolineando l'innovazione a livello di catena ristorativa e raccogliendo fonti di ispirazione da centinaia di brand, il tutto da un'unica soluzione.

Global Launches aiuta a rispondere a domande come:

  • Quali sono le variazioni regionali nei sapori come tartufo, arancio yuzu o miele piccante?
  • Questo mese, quali sono le catene di ristorazione in America Latina più attive nell'innovazione dei menù?
  • In quale periodo Starbucks South Korea propone il maggior numero di LTO?
  • In ciascun paese, quali sono le categorie di LTO preminenti nei McDonald's?
  • Quali voci di menù stagionali vengono nuovamente proposte nel Regno Unito quest'anno?

Le descrizioni dei menù sono multilingue e vengono riportate sia lingua originale che in inglese, mentre la ricerca multilingue per parole chiave evidenzia come si presentano ingredienti e sapori nei diversi mercati, per garantire un accesso più veloce alle novità proposte a livello globale.

I dati storici sui lanci aiutano gli utenti a identificare le tendenze stagionali, a correlare sapori e tempistiche e a pianificare le nuove proposte in modo strategico. Con migliaia di voci di menù già monitorate, e centinaia di altre aggiunte ogni mese, ora è semplicissimo tenere traccia delle più recenti innovazioni nelle principali catene di ristorazione a livello mondiale.

A partire da un'unica interfaccia intuitiva, Global Launches presenta sia dati a livello internazionale utilizzabili per l'espansione, sia dati granulari a livello nazionale per la concorrenza locale.

Utilizzare questo link per ulteriori informazioni o per abbonarsi.

Informazioni su Datassential

Datassential è il partner per i dati e l'intelligence a cui si affida con fiducia il comparto del cibo e delle bevande e che, dal 2001, aiuta i brand a prendere decisioni più fondate. Con il lancio di Datassential One l'azienda ha riunito in un'unica piattaforma i suoi strumenti più potenti, dai trend nel settore dei menù e dai dati sui consumatori fino all'intelligence sulle vendite e alle valutazioni sui social.

Oltre il 90% dei colossi della ristorazione, come Starbucks, General Mills, Land O' Lakes, Pepsi, Burger King e Target, si affida a Datassential per rimanere all'avanguardia.

Fonte: Business Wire



