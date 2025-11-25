Datassential presenta Global Launches e amplia l'intelligence sui menù globali

Datassential, la piattaforma leader mondiale nell'intelligence su cibi e bevande, annuncia il lancio di Global Launches, un'estesa soluzione di monitoraggio dei menù che propone una visione unificata...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 25/11/2025
CHICAGO: Datassential, la piattaforma leader mondiale nell'intelligence su cibi e bevande, annuncia il lancio di Global Launches, un'estesa soluzione di monitoraggio dei menù che propone una visione unificata sulle nuove proposte alimentari e sulle promozioni a tempo limitato (LTO) in tutti i più importanti mercati internazionali.
Ora Global Launches tiene traccia delle nuove proposte nei menù di centinaia di catene di ristorazione nei mercati dell'Europa, dell'America Latina e dell'Asia-Pacifico. Basata sul solido sistema di monitoraggio dei menù già disponibile negli Stati Uniti e in Canada, questa espansione offre al settore una panoramica totale sulle nuove proposte culinarie e sui nuovi LTO in tutto il mondo, con una visibilità mai raggiunta prima su come tendenze e sapori si manifestano e si evolvono nei mercati globali per adattarsi alle preferenze regionali.
"L'innovazione non riguarda un mercato per volta, ma è globale, continuativa e incredibilmente veloce", ha dichiarato Jim Emling, CEO di Datassential. "Grazie a Global Launches ora i clienti dispongono di un'unica fonte affidabile per scoprire le nuove proposte lanciate a livello mondiale, le modalità di localizzazione dei concept e le aree in cui emergono le grandi opportunità future".
Global Launches offre a produttori, distributori e operatori del comparto dei cibi e delle bevande una panoramica sulla presentazione delle nuove voci di menù nei diversi mercati, evidenziando novità regionali, monitorando l'andamento mensile, confrontando prezzi e stagionalità, sottolineando l'innovazione a livello di catena ristorativa e raccogliendo fonti di ispirazione da centinaia di brand, il tutto da un'unica soluzione.
Global Launches aiuta a rispondere a domande come:
Le descrizioni dei menù sono multilingue e vengono riportate sia lingua originale che in inglese, mentre la ricerca multilingue per parole chiave evidenzia come si presentano ingredienti e sapori nei diversi mercati, per garantire un accesso più veloce alle novità proposte a livello globale.
I dati storici sui lanci aiutano gli utenti a identificare le tendenze stagionali, a correlare sapori e tempistiche e a pianificare le nuove proposte in modo strategico. Con migliaia di voci di menù già monitorate, e centinaia di altre aggiunte ogni mese, ora è semplicissimo tenere traccia delle più recenti innovazioni nelle principali catene di ristorazione a livello mondiale.
A partire da un'unica interfaccia intuitiva, Global Launches presenta sia dati a livello internazionale utilizzabili per l'espansione, sia dati granulari a livello nazionale per la concorrenza locale.
Informazioni su Datassential
Datassential è il partner per i dati e l'intelligence a cui si affida con fiducia il comparto del cibo e delle bevande e che, dal 2001, aiuta i brand a prendere decisioni più fondate. Con il lancio di Datassential One l'azienda ha riunito in un'unica piattaforma i suoi strumenti più potenti, dai trend nel settore dei menù e dai dati sui consumatori fino all'intelligence sulle vendite e alle valutazioni sui social.
Oltre il 90% dei colossi della ristorazione, come Starbucks, General Mills, Land O' Lakes, Pepsi, Burger King e Target, si affida a Datassential per rimanere all'avanguardia.
Fonte: Business Wire