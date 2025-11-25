▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Bridgepoint stringe una partnership con ht.digital, il massimo livello di trasparenza negli asset digitali

Bridgepoint, tra i principali investitori mid-market mondiali, oggi ha reso noto di aver concordato l'acquisizione di una quota di maggioranza in ht.digital, leader londinese nelle soluzioni tecnologi...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/11/2025

Business Wire
  • Bridgepoint deterrà una quota di maggioranza in ht.digital, fornitore londinese specializzato in soluzioni operative e tecnologiche per l'audit, l'accounting e l'assurance destinate all'ecosistema degli asset digitali
  • Nel corso degli ultimi due anni ht.digital ha fatto registrare una crescita organica del fatturato di circa il 100% grazie a una veloce espansione in un mercato in rapido incremento
  • La partnership velocizzerà l'espansione internazionale e gli investimenti a ciclo continuativo di ht.digital in materia di tecnologia, talento e brand

LONDRA: Bridgepoint, tra i principali investitori mid-market mondiali, oggi ha reso noto di aver concordato l'acquisizione di una quota di maggioranza in ht.digital, leader londinese nelle soluzioni tecnologiche e per la digital asset assurance.

Fonte: Business Wire



