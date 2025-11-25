Bridgepoint stringe una partnership con ht.digital, il massimo livello di trasparenza negli asset digitali

Bridgepoint, tra i principali investitori mid-market mondiali, oggi ha reso noto di aver concordato l'acquisizione di una quota di maggioranza in ht.digital, leader londinese nelle soluzioni tecnologi...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 25/11/2025
LONDRA: Bridgepoint, tra i principali investitori mid-market mondiali, oggi ha reso noto di aver concordato l'acquisizione di una quota di maggioranza in ht.digital, leader londinese nelle soluzioni tecnologiche e per la digital asset assurance.
Fonte: Business Wire