Secondo la Corte, due brevetti di Advanced Cell Diagnostics non sono stati violati dalla tecnologia proprietaria RNA-ISH HCRâ„¢ di Molecular Instruments

LOS ANGELES: Molecular Instruments, Inc. ha annunciato oggi che l'UPC (Tribunale Unificato dei Brevetti) dell'Unione europea ha scoperto che la tecnologia RNA-ISH HCRâ„¢ di Molecular Instruments non infringe due brevetti di proprietÃ di Advanced Cell Diagnostics, Inc. (una societÃ del gruppo Bio-Techne).

In una causa intentata nel 2024 presso l'UPC (numero di procedimento UPC CFI 187/2024), Advanced Cell Diagnostics ha affermato che la tecnologia RNA-ISH HCRâ„¢ di Molecular Instruments viola i brevetti europei (EP) 2.500.439 e 1.910.572. Nella sentenza del 18 novembre 2025, la Corte ha respinto tale richiesta e ha archiviato l'intera causa intentata da Advanced Cell Diagnostics, stabilendo che i brevetti non sono stati violati nÃ© letteralmente nÃ© per equivalenza (Giudizio UPC).

Fonte: Business Wire