Infineon e HTEC presentano la testa robotica umanoide in occasione dell'evento OktoberTechâ„¢ Silicon Valley 2025 di Infineon

La dimostrazione si Ã¨ aggiudicata il premio Partner Innovation Award per la sua innovativa consapevolezza multisensoriale a 360Â° e le capacitÃ robotiche di interazione con l'uomo.

PALO ALTO, California: La collaborazione di lunga data tra Infineon Technologies AG e HTEC ha raggiunto un nuovo traguardo questo ottobre in occasione dell'edizione OktoberTechâ„¢ Silicon Valley 2025, durante la quale le due aziende hanno presentato la loro testa robotica umanoide con consapevolezza a 360Â° sviluppata congiuntamente. La tecnologia, che Ã¨ il risultato di una stretta collaborazione nei settori di ingegneria integrata, fusione dei sensori e integrazione dell'intelligenza artificiale, ha attirato l'attenzione dei partecipanti ed Ã¨ stata insignita del riconoscimento dell'evento, il Partner Innovation Award.

La testa robotica rappresenta un importante passo in direzione di macchine piÃ¹ sensibili e reattive.

