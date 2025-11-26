SS&C amplia le capacità di gestione dei patrimoni europei con una nuova licenza MiFID in Irlanda

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato l'espansione significativa della sua attività europea di gestione con la creazione di SS&C Wealth Services Europe Ltd. L'azi...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 26/11/2025
Una licenza consente a SS&C di offrire una tecnologia e servizi integrati per la gestione patrimoniale nell'Unione europea dalla sua sede di Dublino
WINDSOR, Conn.: SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato l'espansione significativa della sua attività europea di gestione con la creazione di SS&C Wealth Services Europe Ltd. L'azienda ha ricevuto l'autorizzazione in conformità con la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) dalla Central Bank of Ireland.
La licenza rafforza la capacità di SS&C di servire il settore della gestione patrimoniale nell'UE. La società ora è in grado di fornire tutta la sua suite di soluzioni di gestione patrimoniale abilitate dalla tecnologia direttamente dall'Irlanda.
Fonte: Business Wire