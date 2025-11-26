A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG è in lutto per la morte del CEO, Christian Weiser

FÜRSTENFELDBRUCK, Germania: Con grande dolore, A-HEAT/Güntner annuncia la morte improvvisa e inaspettata di Christian Weiser, CEO di A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG (A-HEAT).

“Abbiamo perso una persona davvero straordinaria. Christian Weiser era un leader per integrità, empatia e buonumore. Il suo impegno inarrestabile ha aiutato a rendere A-HEAT Group ciò che è oggi”, ha dichiarato Hubert Spegel, Membro del consiglio di amministrazione di A-HEAT. “Il nostro affetto e le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi colleghi. Onoreremo sempre la sua tradizione e ci impegneremo a continuare il suo lavoro con la stessa passione e convinzione”.

Fonte: Business Wire