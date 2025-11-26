▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG è in lutto per la morte del CEO, Christian Weiser

Con grande dolore, A-HEAT/Güntner annuncia la morte improvvisa e inaspettata di Christian Weiser, CEO di A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG (A-HEAT). “Abbiamo perso una persona davvero stra...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 26/11/2025

Business Wire

FÜRSTENFELDBRUCK, Germania: Con grande dolore, A-HEAT/Güntner annuncia la morte improvvisa e inaspettata di Christian Weiser, CEO di A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG (A-HEAT).

“Abbiamo perso una persona davvero straordinaria. Christian Weiser era un leader per integrità, empatia e buonumore. Il suo impegno inarrestabile ha aiutato a rendere A-HEAT Group ciò che è oggi”, ha dichiarato Hubert Spegel, Membro del consiglio di amministrazione di A-HEAT. “Il nostro affetto e le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi colleghi. Onoreremo sempre la sua tradizione e ci impegneremo a continuare il suo lavoro con la stessa passione e convinzione”.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.