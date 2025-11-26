▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

GigaDevice lancia xSPI NOR Flash serie GD25NX con modulo a doppia tensione

GigaDevice, società leader nei semiconduttori specializzata in memoria Flash, microcontroller da 32-bit (MCU), sensori e prodotti analogici, oggi ha annunciato il lancio della nuova generazione di pr...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 26/11/2025

Business Wire

PECHINO: GigaDevice, società leader nei semiconduttori specializzata in memoria Flash, microcontroller da 32-bit (MCU), sensori e prodotti analogici, oggi ha annunciato il lancio della nuova generazione di prodotti xSPI NOR Flash a doppia tensione ad alte prestazioni – la serie GD25NX. Dotata di core da 1.8 V core e modulo I/O da 1.2 V, la serie GD25NX si connette direttamente al sistema su chip (SoC) da 1.2 V senza un circuito esterno di booster, riducendo significativamente il consumo energetico del sistema e il costo della distinta base.

Partendo dal successo delle serie 1.2 V I/O GD25NF e GD25NE, il nuovo GD25NX estende ulteriormente le competenze di GigaDevice nel modello Flash a doppia tensione.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.