Thredd attua la migrazione del portafoglio di carte BigPay a una piattaforma di nuova generazione

La transizione di milioni di carte dimostra le superiori capacità di Thredd in un contesto globale ad alta complessità, segnato dalla dismissione dei sistemi di elaborazione legacy

LONDRA: Thredd, leader nell’elaborazione di pagamenti di nuova generazione a livello globale, ha realizzato la migrazione del portafoglio di carte virtuali e fisiche BigPay dal precedente processore legacy alla piattaforma di nuova generazione Thredd, confermando la propria leadership nelle migrazioni complesse di portafogli di carte. Il progetto di migrazione, uno dei numerosi completati negli ultimi anni, ha riguardato oltre 2,5 milioni di carte ed evidenzia la combinazione unica di lunga esperienza nelle migrazioni, processi affidabili e tecnologia avanzata di Thredd – componenti sempre più cruciali in un settore che deve far fronte a un’ondata di ammodernamento e replatforming.

Fonte: Business Wire