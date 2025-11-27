▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
LambdaTest e SVAM International Inc. annunciano la collaborazione per trasformare l'ingegneria della qualità per le aziende

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 27/11/2025

La collaborazione offre alle aziende cicli SDLC accelerati, una riduzione degli sforzi dei test e moderne capacità di trasformazione digitale su base AI

SAN FRANCISCO: LambdaTest, una piattaforma di ingegneria di qualità nativa Gen-AI, ha annunciato una collaborazione con SVAM International, Inc., un leader globale nei servizi di trasformazione digitale. Questo sodalizio strategico segna un significativo passo avanti nella loro missione per trasformare l'ingegneria di qualità per le aziende di tutto il mondo.

La collaborazione consente a LambdaTest di estendere le sue capacità di ingegneria di qualità AI-native all'ampio ecosistema di trasformazione digitale di SVAM. Integrando l'esperienza di SVAM nello sviluppo, nei test e nella distribuzione delle applicazioni su larga scala alle principali agenzie dello Stato di New York e della città di New York, oltre alle sue competenze in materia di piattaforme in Salesforce, ServiceNow e Dynamics365, LambdaTest consentirà a un maggior numero di aziende di modernizzare le loro pipeline di fornitura di software.

