GLORY rileva le azioni ordinarie residue in Acrelec Group

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 27/11/2025

Business Wire

Acrelec diventa un'azienda interamente controllata di Glory

BASINGSTOKE, Inghilterra: Glory Global Solutions (International) Ltd, azienda interamente controllata di GLORY Ltd. [TYO:6457], ha annunciato l'acquisizione delle azioni ordinarie residue in Acrelec Group SAS.

Acrelec è un'azienda tecnologica globale incentrata sulla reinvenzione dell'esperienza clienti per i marchi di ristoranti e dei rivenditori al dettaglio. Utilizzando decenni di software, hardware e competenze nei servizi, la società sviluppa e integra nuove piattaforme che aumentano il coinvolgimento dei clienti, ottimizzano l'efficienza e migliorano le operazioni. Con oltre 120.000 installazioni in più di 70 Paesi, Acrelec vanta tra i suoi clienti molti dei grandi marchi più noti di ristoranti.

Fonte: Business Wire



