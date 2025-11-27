Uno studio condotto da Airship rivela che le esperienze native no-code nelle app raddoppiano la frequenza di acquisto (+140%), aprendo la strada a una crescita dell’utile durante le festività

Nuove ricerche quantificano l’enorme aumento di conversione risultante dall’ottimizzazione delle esperienze native in app e web, fornendo ai retailer un percorso no-code cruciale per incrementare i profitti

SAN FRANCISCO: Airship, azienda specializzata nel campo dell’esperienza del cliente mobile-first, ha pubblicato oggi un’analisi di nuovi dati aggregati che mostrano come le esperienze native no-code nelle app aumentano significativamente la conversione per eventi chiave del ciclo di vita e più che raddoppiano la frequenza di acquisto.

La ricerca Airship “Experience Impact”, che ha analizzato oltre 1.000 esperienze retail in-app e 1,7 miliardi di sessioni su dispositivi, quantifica l’impatto dell’ottimizzazione dei percorsi completi del cliente – non solo l’invio di messaggi – utilizzando strumenti no-code e basati sull’IA per promuovere la lealtà e la fidelizzazione alla scala necessaria, favorendo la realizzazione di profitti sostenibile in un contesto economico volatile.

Fonte: Business Wire