Stefanini Group annuncia importanti investimenti ed espansioni in Francia nel 2026 durante il Forum Brasile-Francia

PARIGI: Stefanini Group, società di consulenza tecnologica globale con competenze nella trasformazione digitale e nelle soluzioni di intelligenza artificiale, annuncia oggi un impegno significativo e dinamico nel mercato francese. L'azienda prevede un investimento importante e un'espansione strategica fino al 2026. L'annuncio coincide con la partecipazione di Marco Stefanini, fondatore e CEO globale di Stefanini Group, al panel tecnologico del Forum LIDE Brasile-Francia, in programma a Parigi dal 26 al 27 novembre 2025.

Fonte: Business Wire