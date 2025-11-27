▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Infobip svela le tendenze 2026 che trasformeranno il coinvolgimento dei clienti e gli ecosistemi digitali

La piattaforma globale di comunicazioni cloud Infobip annuncia oggi le sue previsioni per il 2026, sottolineando le tendenze trasformative destinate a ridefinire il modo in cui le aziende interagiscon...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 27/11/2025

Business Wire

L'automazione dell'IA, la messaggistica avanzata e l'integrazione delle piattaforme sono destinate a rivoluzionare i settori industriali

VODNJAN, Croazia: La piattaforma globale di comunicazioni cloud Infobip annuncia oggi le sue previsioni per il 2026, sottolineando le tendenze trasformative destinate a ridefinire il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti e operano in tutti i settori. Al centro di questi cambiamenti vi sono l'adozione mainstream di agenti di IA, l'espansione delle super app come ecosistemi integrati e l'ascesa di modelli di IA che privilegiano la privacy e consentono un'automazione scalabile e conforme.

“Il 2026 sarà un anno di svolta, in cui l'intelligenza artificiale generativa e la comunicazione omnicanale convergeranno per ridefinire il coinvolgimento dei clienti e gli ecosistemi digitali”, ha affermato Silvio Kutić, CEO di Infobip.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.