Infobip svela le tendenze 2026 che trasformeranno il coinvolgimento dei clienti e gli ecosistemi digitali

L'automazione dell'IA, la messaggistica avanzata e l'integrazione delle piattaforme sono destinate a rivoluzionare i settori industriali

VODNJAN, Croazia: La piattaforma globale di comunicazioni cloud Infobip annuncia oggi le sue previsioni per il 2026, sottolineando le tendenze trasformative destinate a ridefinire il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti e operano in tutti i settori. Al centro di questi cambiamenti vi sono l'adozione mainstream di agenti di IA, l'espansione delle super app come ecosistemi integrati e l'ascesa di modelli di IA che privilegiano la privacy e consentono un'automazione scalabile e conforme.

“Il 2026 sarà un anno di svolta, in cui l'intelligenza artificiale generativa e la comunicazione omnicanale convergeranno per ridefinire il coinvolgimento dei clienti e gli ecosistemi digitali”, ha affermato Silvio Kutić, CEO di Infobip.

Fonte: Business Wire