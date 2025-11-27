WattCycle presenta gli sconti sulle batterie per il Black Friday 2025 con risparmi in tutta Europa sulle batterie LiFePO4

WattCycle ha annunciato oggi il lancio in tutta Europa delle sue offerte sulle batterie per il Black Friday 2025, con sconti fino al 60% per batterie LiFePO4 più uno sconto dell'8% al checkout senza ...
SHENZHEN, Cina: WattCycle ha annunciato oggi il lancio in tutta Europa delle sue offerte sulle batterie per il Black Friday 2025, con sconti fino al 60% per batterie LiFePO4 più uno sconto dell'8% al checkout senza importo minimo dell'ordine. Tutti gli utenti nell'UE sono tutelati da una politica di protezione dei prezzi di 30 giorni per garantire che possano ottenere il miglior prezzo disponibile durante la promozione.
Particolare attenzione viene data alla batteria 314Ah da 12 V di WattCycle, presentata come il prodotto con lo sconto più elevato tra le offerte per il Black Friday 2025. La batteria viene offerta a un prezzo di €489,99 (rispetto al prezzo iniziale di €1.299,99), con uno sconto del 60%.
