Lenovo guida il cambiamento circolare nell'informatica con una nuova iniziativa per estendere i cicli di vita per la tecnologia datata

LONDRA: Lenovo oggi ha introdotto Lenovo Certified Refurbishment Services, una nuova aggiunta al suo portafoglio di soluzioni per la sostenibilità e il ciclo di vita in ambito informatico, disponibile nella regione EMEA. Il servizio offre alle organizzazioni la possibilità di ricondizionamento i propri dispositivi Lenovo, restituendo loro vita utile e consentendone il riutilizzo per offrire risparmi sui costi, ottimizzare i budget IT e ridurre i rifiuti elettronici.

La maggior parte delle aziende segue ancora un modello binario per il ciclo di vita dei dispositivi e le strategie di aggiornamento: estendere la garanzia o acquistarne di nuovi. Tuttavia, l'iniziativa Lenovo Certified Refurbishment Services introduce una terza opzione efficace: la riparazione di dispositivi Lenovo esistenti per essere riutilizzati o riattati internamente, per evitare ritiri prematuri, bilanciare programmi di aggiornamento informatico e aiutare a ottimizzare gli investimenti.

Con budget informatici sotto pressione e obiettivi di sostenibilità che diventano priorità sempre più importanti per le imprese, le aziende di tutta Europa cercano modi più intelligenti di estendere il valore dei dispositivi riducendone allo stesso tempo l'impatto ambientale. La nuova iniziativa Lenovo Certified Refurbishment Services soddisfa questa esigenza, consentendo alle organizzazioni di riparare e riutilizzare i dispositivi Lenovo esistenti con qualità certificata da OEM, garanzie rinnovate e minore costo del carbonio.

Attualmente disponibile in 14 mercati europei*, la soluzione offre un'opzione efficace per la gestione del ciclo di vita dei dispositivi informatici, colmando il divario tra l'estensione delle garanzie e la completa sostituzione dell'hardware. Riparando i dispositivi per il riutilizzo interno, le aziende potranno sbloccare il valore non utilizzato dei loro dispositivi elettronici esistenti, evitandone il ritiro prematuro.

In vista della Legge sull'economia circolare prevista dall'UE, Lenovo sta anche aiutando le aziende ad allineare le strategie di aggiornamento con i principi dell'economia circolare. Inoltre, l'iniziativa Certified Refurbishment Services supporta il raggiungimento di obiettivi come il Green Deal dell'UE, che mira a ridurre di almeno il 50% le emissioni entro il 2030, e i requisiti della Corporate Sustainability Reporting Directive, che impone alle aziende di divulgare informazioni ESG. [1]

“Le aziende europee cercano modi pratici di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità senza rallentare l'innovazione o aumentare i costi”, ha dichiarato Greg Smith, Direttore generale e Amministratore delegato, Solutions and Services Group per l'EMEA per Lenovo. “Poiché le direttive UE impongono alle organizzazioni di ripensare le loro strategie tecnologiche, l'iniziativa Certified Refurbishment Services aiuta a ridurre l'impronta di carbonio in ambito informatico, ottimizzare le risorse e raggiungere obiettivi di fornitura sostenibili, creando valore e resilienza a lungo termine nel contempo”.

Ottimizza i budget IT con strategie di ricondizionamento più intelligenti

Creato per facilitare le esigenze di budget informatiche offrendo tecnologia ad alte prestazioni, Lenovo Certified Refurbishment Services offre un modo più intelligente di gestire i cicli di aggiornamento dei dispositivi ricondizionando dispositivi completamente funzionali e ridistribuendoli dove sono maggiormente necessari. Parte di questo approccio, i dispositivi possono anche essere facilmente aggiornati con ulteriore RAM (Random Access Memory), permettendo alle aziende di aumentare le prestazioni senza sostituire l'hardware.

Questo approccio aiuta le aziende a ottimizzare il ritorno sugli investimenti esistenti, ridurre il costo totale della proprietà e facilitare la pressione della fornitura bilanciando dispositivi nuovi e ricondizionati nell'intera flotta. I nuovi acquisti possono essere prioritari per gli utenti con esigenze di prestazioni elevate o tecnologie emergenti come AI PC, mentre le unità ricondizionate continuano a fornire prestazioni affidabili per utilizzi giornalieri.

Allo stesso tempo, questa flessibilità consente alle organizzazioni di rispondere rapidamente alle esigenze in costante trasformazione del personale aggiornando le prestazioni o riconfigurando i dispositivi senza acquistare nuovo hardware. Inoltre, consente di riutilizzare le risorse usate dopo l'uscita del personale come dispositivi "come nuovi", grazie alla cancellazione dei dati secondo gli standard del settore e al completo restauro estetico. Questo significa che il dispositivo avrà l'aspetto, le prestazioni e riceverà il supporto come un dispositivo nuovo.

Il risultato è una strategia IT più efficiente in termini di costi, flessibile e sostenibile che consente di mantenere i team più produttivi e i budget sotto controllo.

Riduce l'impronta del carbonio e promuove la circolarità dei dispositivi

Assieme alla pressione a modernizzare, le aziende devono mantenere i propri impegni di ESG con obiettivi futuri di sostenibilità. Nella regione, lo slancio normativo sta accelerando il cambiamento verso pratiche di circolarità in ambito informatico. Lo studio di Lenovo rivela che il 96% dei decisori in ambito IT nell'EMEA considerano l'impatto ambientale quando prendono decisioni sull'utilizzo futuro dell'AI. [2]

Estendere la vita dei dispositivi elettronici offre una soluzione efficace ed estendere l'utilizzo dei dispositivi elettronici di solo il 30% può ridurre fino al 20% le emissioni annuali [3]. Lenovo Certified Refurbishment Services dà ai dispositivi Lenovo esistenti una seconda vita, aiutando le aziende a ridurre l'impatto ambientale dei loro cicli di aggiornamento.

“Secondo le stime della Commissione Europea, l'iniziativa potrebbe tradursi in un risparmio di 231 milioni di tonnellate di CO₂ prodotta ogni anno dall'industria pesante attraverso la gestione e la riduzione dei materiali e misure di riutilizzo e recupero più efficaci”, ha aggiunto James Pennington, Direttore dei Servizi di sostenibilità globale di Lenovo. “I Lenovo Certified Refurbishment Services sostengono questi obiettivi riducendo i rifiuti e aumentando la sostenibilità, mantenendo nel contempo le prestazioni e la produttività ai massimi livelli”. [4]

Qualità OEM di cui i team possono fidarsi

Certified Refurbishment Services offre tre livelli di servizi: un aggiornamento di base, la sostituzione di componenti minori e il ricondizionamento totale, tutti gestiti attraverso il Lenovo Service Connect Portal. Questo offre tranquillità alle aziende, con completa visibilità e controllo dall'inizio alla fine. Inoltre, livelli predefiniti di ricondizionamento offrono chiarezza sui costi, sulla portata e sui risultati previsti, aiutando i team informatici a prendere decisioni informate in modo rapido e sicuro.

A prescindere dal livello di servizio selezionato, ogni dispositivo Lenovo viene ricondizionato con componenti originali, sottoposto a test di affidabilità e ripristinato a livelli professionali per prestazioni di tipo aziendale con completa garanzia OEM. Ogni ricondizionamento comprende:

Pulizia dei dati protetta (conforme allo standard NIST SP 800-88)

Prove complete di funzionalità (oltre 35 test di qualità)

Sostituzione di batteria e componenti (secondo la necessità)

Restauro cosmetico e pulizia profonda

Copertura di garanzia e responsabilità integrata: garanzia Lenovo rinnovata (garanzia di un anno con deposito e batteria sigillata, con opzioni per assistenza Premier Support e aggiornamenti della memoria)

“Da oltre 35 anni, Lenovo sfida i limiti dell'ingegneria per offrire tecnologia più intelligente, più sostenibile e realizzata per durare nel tempo”, ha dichiarato John Stamer, Vicepresidente e Amministratore delegato, Servizi di GPS e sostenibilità, Lenovo. “Il nostro impegno verso l'innovazione responsabile significa che il 71% dei dispositivi che raccogliamo viene riutilizzato o ricondizionato, estendendone la vita utile e riducendo l'impatto ambientale dei nuovi dispositivi. L'esperienza è esattamente il motivo per cui sappiamo che il nostri nuovi Certified Refurbishment Services offriranno qualità e affidabilità eccezionali alle aziende della regione EMEA, aiutando nel contempo le aziende a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Questo riflette la visione di Lenovo di incrementare il valore informatico a lungo termine per le aziende, il personale e il pianeta”. [5] [6]

L'aggiornamento più intelligente parte da qui.

Per saperne di più su come Lenovo Certified Refurbishment Services possa aiutare la tua azienda ad estendere la vita utile dei dispositivi, ridurre i costi e fare progressi misurabili verso gli obiettivi di sostenibilità, fare clic qui.

*Lenovo Certified Refurbishment Services disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito.

