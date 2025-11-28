Il token SHx di Stronghold quotato su Uphold

L'espansione multi-chain accelera con una nuova quotazione su una piattaforma affidabile che supporta sia Stellar che Ethereum

SAN FRANCISCO: Stronghold ha annunciato che il suo token SHx è attualmente disponibile per consentire agli utenti al dettaglio di negoziare su Uphold, la piattaforma digitale di denaro multi-asset globale nota per la sua trasparenza, l'allineamento normativo e il supporto continuo per asset in entrambe le reti Stellar ed Ethereum. La quotazione segna un traguardo storico per SHx, ampliando l'accesso per gli utenti e le aziende che si affidano al token di Stronghold per pagamenti, liquidazioni e partecipazione nella governance.

"Uphold è una delle poche piattaforme che offrono supporto continuo sia per i token basati su Stellar che su Ethereum, rendendola perfetta per SHx, mentre sviluppiamo il nostro sistema multi-chain.

Fonte: Business Wire