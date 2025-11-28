Klarna si prepara al lancio con Lufthansa Group per l'offerta di pagamenti flessibili ai viaggiatori di Europa e Stati Uniti

STOCCOLMA: Klarna, banca digitale globale e fornitore di modalità di pagamento flessibili, oggi annuncia una nuova partnership multi-mercato con Lufthansa Group, importante gruppo aereo europeo. Il nuovo accordo è reso possibile dall'integrazione di Klarna con Adyen, la piattaforma tecnologica finanziaria preferita dalle aziende leader.

A partire dal mese di novembre, per prenotare di esperienze di viaggio, i clienti di Lufthansa Group potranno scegliere le opzioni di pagamento flessibili di Klarna durante il checkout. Questa nuova integrazione offre ai viaggiatori maggiore controllo e praticità, oltre alla possibilità di pagare l'intero importo, di rinviare il saldo oppure di dilazionare nel tempo il costo del viaggio.

Inizialmente le nuove opzioni saranno disponibili per i clienti di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Svezia e Svizzera.

"I viaggi sono tra gli investimenti più importanti effettuati dalle persone", ha commentato David Sykes, direttore commerciale presso Klarna. "Insieme offriamo ai clienti la certezza di poter prenotare i viaggi come vogliono, con maggior flessibilità e trasparenza e più opzioni di scelta rispetto al passato".

"Noi di Lufthansa Group mettiamo al centro di tutto quello che facciamo le esigenze dei nostri clienti e la comodità nelle esperienze di prenotazione ", sottolinea Oliver Schmitt, responsabile delle soluzioni digitali per i clienti per Lufthansa Group. "Ora, sfruttando le nostre capacità digitali e collaborando con Klarna e Adyen, siamo in grado di offrire ai clienti maggiore scelta e flessibilità nelle modalità di pagamento dei loro viaggi".

"Siamo orgogliosi di supportare Lufthansa Group con la nostra tecnologia e la nostra rete globale di pagamenti", ha dichiarato Alexa von Bismarck, presidente dell'area EMEA presso Adyen. "Combinando l'affidabile infrastruttura di Adyen con le innovative soluzioni di pagamento di Klarna, i clienti di Lufthansa Group potranno beneficiare di un'esperienza di pagamento fluida e flessibile".

Si tratta di una collaborazione che riflette la crescente domanda globale di modalità di pagamento più intelligenti e flessibili nel settore dei viaggi. Il progetto ha preso il via a metà novembre nei mercati nazionali di Lufthansa Group e in altri importanti mercati selezionati, con l'obiettivo di coinvolgere tutte le compagnie aeree del network di Lufthansa Group, in particolare Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS e Brussels Airlines, entro la fine del secondo trimestre del 2026.

La partnership arricchisce il crescente elenco di marchi leader nel settore dei viaggi di Klarna, tra cui Airbnb, Expedia, Booking.com e Hotels.com, dato che sempre più persone adottano metodi più equi e flessibili per pagare i propri viaggi.

Informazioni su Klarna

Klarna è una banca digitale globale e un fornitore di modalità di pagamento flessibili. Con oltre 114 milioni di utenti Klarna attivi in ​​tutto il mondo e 3,4 milioni di transazioni al giorno, la rete AI di pagamenti e commercio di Klarna consente alle persone di pagare in modo più intelligente, nell'obiettivo di essere disponibile ovunque per qualsiasi esigenza. Con Klarna i consumatori possono effettuare pagamenti online, presso i punti vendita e tramite Apple Pay e Google Pay. Oltre 850.000 rivenditori, tra cui Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike e Airbnb, si affidano alle soluzioni innovative di Klarna per promuovere la crescita e la fidelizzazione. Klarna è quotata alla Borsa di New York (NYSE: KLAR). Per ulteriori informazioni visitare il sito Klarna.com .

