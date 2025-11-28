VSO presenta VCP v1.0, un protocollo di revisione primo nel suo genere per ripristinare la fiducia nei mercati basati sull'AI

La VeritasChain Standards Organization (VSO), un ente internazionale indipendente di standard, oggi ha annunciato il rilascio globale di VeritasChain Protocol (VCP) v1.0, un protocollo di revisione cr...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 28/11/2025
Il nuovo standard aperto sostituisce i log del server poco trasparenti con evidenza matematicamente verificabile, aiutando i partecipanti dei mercati a soddisfarei i requisiti di trasparenza previsti della Legge UE sull'intelligenza artificiale
TOKYO: La VeritasChain Standards Organization (VSO), un ente internazionale indipendente di standard, oggi ha annunciato il rilascio globale di VeritasChain Protocol (VCP) v1.0, un protocollo di revisione crittografico ideato per fornire trasparenza matematicamente comprovabile per sistemi di trading algoritmico e basati sull'AI.
VCP sostituisce i log dei server variabili con una catena di prove crittografiche a prova di alterazioni, consentendo a legislatori, broker, borse e società di trading di passare da controlli basati sulla fiducia a supervisione basata sulla verifica.
Fonte: Business Wire