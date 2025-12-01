▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

IonQ e CCRM annunciano una collaborazione strategica quantistica e biotecnologica per accelerare lo sviluppo delle terapie avanzate

IonQ (NYSE: IONQ), l'azienda leader mondiale nel settore quantistico, oggi ha annunciato una partnership di investimento con il Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) per acceler...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 01/12/2025

Business Wire

IonQ serve da partner strategico nella tecnologia quantistica nella rete globale di CCRM leader nella medicina rigenerativa

COLLEGE PARK, Md.: IonQ (NYSE: IONQ), l'azienda leader mondiale nel settore quantistico, oggi ha annunciato una partnership di investimento con il Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) per accelerare lo sviluppo di terapie di nuova generazione utilizzando tecnologie ibride quantistiche e basate sulla quantistica e l'intelligenza artificiale. La collaborazione comprende un impegno di investimento nelle nuove iniziative quantistiche-biotecnologiche di CCRM e stabilisce IonQ come il partner tecnologico fondamentale nella rete globale di CCRM di centri terapeutici all'avanguardia.

Con oltre 100.000 piedi quadrati di impianti conformi alle buone pratiche di fabbricazione (GMP), personale scientifico di oltre 300 addetti e una rete globale di collaboratori accademici e industriali, CCRM è una delle più importanti aziende mondiali impegnate ad accelerare le terapie avanzate.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.