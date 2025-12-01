Wayve rileva Quality Match per rafforzare la qualità e la sicurezza dei dati per i sistemi di guida basati sull'intelligenza artificiale

L'acquisizione strategica approfondisce le capacità dei dati AI di Wayve e amplia la sua presenza in Germania dopo l'inaugurazione del suo centro di Test e Sviluppo nei pressi di Stoccarda.

LONDRA: Wayve, il leader in ambito di AI incorporata per la guida autonoma, oggi ha annunciato l'acquisizione di Quality Match, una startup tedesca nota per la sua competenza nel garantire la qualità dei dati per set di dati per la visione artificiale e l'intelligenza artificiale. Questa acquisizione riflette il continuo investimento di Wayve nella precisione dei dati come elemento fondamentale della guida autonoma sicura e scalabile.

Fondata nel 2019, Quality Match porta una competenza profonda nell'interpretazione e nell'analisi dei dati utilizzati per addestrare modelli di AI per applicazioni come la guida assistita e automatica avanzata.

Fonte: Business Wire