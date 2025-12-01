Ubigi eletta eSIM più affidabile per i professionisti in viaggio secondo il Latency Report 2025

PARIGI: Ubigi, pioniere nelle soluzioni eSIM per viaggiatori e professionisti connessi, si aggiudica il primo posto mondiale in termini di qualità della connessione secondo il Latency Report 2025. Questo studio indipendente valuta le eSIM in base a tre criteri chiave: latenza, jitter e perdita di pacchetti.

Grazie alla sua infrastruttura di rete internazionale all'avanguardia, Ubigi si afferma come punto di riferimento in termini di affidabilità per i professionisti mobili. La sua architettura si basa su sette Packet Gateway (P-GW) distribuiti tra Europa, Asia e Americhe, che consentono ai dati di transitare attraverso il punto Internet più vicino all'utente. Il risultato: una latenza ridotta da due a cinque volte a seconda delle zone e una stabilità ottimale per videoconferenze, VPN e cloud.

Le prestazioni di Ubigi, convalidate dal Latency Report 2025, si distinguono:

Latenza media : 35 ms in Europa, 92 ms in Asia;

: 35 ms in Europa, 92 ms in Asia; Jitter : solo 5 ms;

: solo 5 ms; Perdita di pacchetti: < 0,2%, ovvero una delle migliori affidabilità misurate.

Questi risultati, confermati da test effettuati a Lisbona, Bangkok, Città del Messico e Città del Capo, collocano Ubigi ben al di sopra degli standard di mercato. Nei prossimi 12 mesi saranno implementati quattro nuovi P-GW in Nord America, Europa e Africa.

Ubigi beneficia anche di accordi esclusivi con operatori di primo piano come Orange o AIS, che garantiscono una connettività senza interruzioni. "Questa classifica conferma la validità della nostra strategia: combinare infrastrutture globali e partnership locali per garantire un'esperienza fluida e senza compromessi", sottolinea Jacques Bonifay, Presidente di Transatel.

Adatto a team internazionali, consulenti itineranti e PMI globali, Ubigi for Business soddisfa le esigenze di connettività delle aziende che desiderano combinare qualità, sicurezza e controllo dei costi.

Laddove altri promettono velocità teoriche, Ubigi garantisce una connessione fluida, affidabile e continua, in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire