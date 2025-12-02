FlightSafety International nomina Eric Hinson amministratore delegato

COLUMBUS, Ohio: FlightSafety International Inc. oggi ha annunciato la nomina di Eric Hinson ad amministratore delegato, con entrata in vigore immediata. Hinson subentra all’ex presidente Barbara Telek, che ha recentemente annunciato il suo pensionamento.

La nomina di Hinson segna il suo ritorno in FlightSafety, azienda in cui ha svolto il ruolo di vicepresidente esecutivo dal 2009 al 2012 prima di lasciarla per diventare presidente e amministratore delegato di Simcom International, Inc.

Hinson ha iniziato la carriera nell’aviazione come aviatore della Marina, pilotando aerei tattici in squadroni di addestramento, di flotta e di test operativi. Oggi è un pilota ATP (Airline Transport Pilot) attivo, con oltre 5.000 ore di volo totali. Porta in questo ruolo una prospettiva operativa unica, che combina leadership esecutiva con esperienza diretta sul campo.

Fonte: Business Wire