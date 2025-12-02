▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

FlightSafety International nomina Eric Hinson amministratore delegato

FlightSafety International Inc. oggi ha annunciato la nomina di Eric Hinson ad amministratore delegato, con entrata in vigore immediata. Hinson subentra all’ex presidente Barbara Telek, che ha recen...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 02/12/2025

Business Wire

COLUMBUS, Ohio: FlightSafety International Inc. oggi ha annunciato la nomina di Eric Hinson ad amministratore delegato, con entrata in vigore immediata. Hinson subentra all’ex presidente Barbara Telek, che ha recentemente annunciato il suo pensionamento.

La nomina di Hinson segna il suo ritorno in FlightSafety, azienda in cui ha svolto il ruolo di vicepresidente esecutivo dal 2009 al 2012 prima di lasciarla per diventare presidente e amministratore delegato di Simcom International, Inc.

Hinson ha iniziato la carriera nell’aviazione come aviatore della Marina, pilotando aerei tattici in squadroni di addestramento, di flotta e di test operativi. Oggi è un pilota ATP (Airline Transport Pilot) attivo, con oltre 5.000 ore di volo totali. Porta in questo ruolo una prospettiva operativa unica, che combina leadership esecutiva con esperienza diretta sul campo.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.