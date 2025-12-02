▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
L&T Technology Services trasforma la diagnostica respiratoria con la tecnologia digital twin basata sull'intelligenza artificiale di NVIDIA

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale in AI, Digital & R&D Consulting Services, oggi ha annunciato lo sviluppo di una piattaforma digital twin basata sull'AI ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 02/12/2025

Business Wire

La collaborazione avvicina la competenza di LTTS nella MedTech e l'infrastruttura di AI di NVIDIA per offrire una diagnostica di precisione e migliorare la cura dei pazienti

CHICAGO: L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale in AI, Digital & R&D Consulting Services, oggi ha annunciato lo sviluppo di una piattaforma digital twin basata sull'AI di prossima generazione per la diagnostica respiratoria e l'esplorazione dei polmoni.

Abbinando la competenza di LTTS nell'ingegneria delle piattaforme, la diagnostica basata sull'AI, i sistemi sanitari connessi e l'imaging e la visualizzazione all'avanguardia con l'infrastruttura AI di ultima generazione di NVIDIA, LTTS mira a offrire soluzioni scalabili, a bassa latenza, che aumentano la precisione diagnostica e migliorano l'accessibilità per i fornitori di servizi sanitari in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire



