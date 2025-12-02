▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che Google Gemini rappresenta ora l'IA culturalmente più accurata per gli arabi

il Ministero dell'Intelligenza Artificiale, dell'Economia digitale e del Telelavoro degli EAU ha annunciato che Google Gemini si è classificato al primo posto nell'indice "AI in the Ring", il primo b...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 02/12/2025

Business Wire

La prima valutazione al mondo che stabilisce la conformità dei modelli di intelligenza artificiale con l'identità e i valori degli Emirati

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: il Ministero dell'Intelligenza Artificiale, dell'Economia digitale e del Telelavoro degli EAU ha annunciato che Google Gemini si è classificato al primo posto nell'indice "AI in the Ring", il primo benchmark al mondo progettato per valutare l'efficacia con cui i modelli linguistici di IA riflettono la cultura, i dialetti, le tradizioni e i valori nazionali degli Emirati attraverso una sfida incentrata sull'intelligenza culturale nel contesto degli Emirati Arabi Uniti.

Gemini si è guadagnato il primo posto in classifica dopo una revisione di oltre 400 domande su 7 aree culturali e 5.200 risposte generate da 11 principali modelli linguistici. Un comitato di esperti degli Emirati ha valutato i risultati per identificare quali modelli dimostrassero la maggiore comprensione culturale.

Dopo Gemini 2.5 Pro, l'elenco dei cinque modelli più performanti includeva: ChatGPT (OpenAI GPT-4o), ChatGPT (OpenAI o1), Cohere e Grok.

Sua Eccellenza Omar Sultan Al Olama, Ministro di Stato per l'Intelligenza Artificiale, l'Economia digitale e il Telelavoro, ha sottolineato che l'identità nazionale rimane una priorità per gli EAU, soprattutto in un momento in cui la trasformazione digitale sta avanzando sempre più rapidamente. Al Olama ha sottolineato che le tecnologie emergenti devono riflettere e rafforzare i valori autentici del Paese, garantendo che i sistemi di IA promuovano la salvaguardia del patrimonio culturale degli Emirati Arabi Uniti con trasparenza e rispetto. Sua Eccellenza ha sottolineato che l'innovazione è più forte quando è radicata nelle origini dell'identità di una nazione.

Evidenziando l'urgenza di un'intelligenza artificiale radicata nella cultura, meno del 5% dei contenuti in lingua araba in tutto il mondo esiste in formato digitale, mentre il 48% della Generazione Z ora ricorre all'intelligenza artificiale come fonte primaria di informazioni. Questa realtà rende essenziale l'addestramento di modelli basati su dati culturali accurati e rilevanti per gli EAU, al fine di salvaguardare il patrimonio nazionale per le generazioni future.

Il link al report completo è disponibile qui: https://ai.gov.ae/wp-content/uploads/2025/11/AI-in-the-Ring-Nov28-2PM.pdf

*Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire



