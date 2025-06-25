Con il 40% dei progetti di IA agentica destinati a non riuscire, una delle principali software house sostiene che la compliance è l’unico dominio in cui l’IA agentica prospererà

Il ceo Ideagen spiega perché i risultati binari e l’alta posta in gioco rendono la compliance ideale per l’IA autonoma

NOTTINGHAM, Inghilterra: L’amministratore delegato di una delle principali software house al mondo nel settore della compliance, Ideagen, oggi (2 dicembre 2025) ha affermato che tale settore è l’unico in cui l’IA autonoma avrà successo – nonostante la società di analisi tecnologica Gartner® avverta che “… oltre il 40% dei progetti di AI agentica sarà cancellato entro la fine del 2027”.

Intervenendo in occasione del lancio della piattaforma di IA agentica Ideagen Mazlan, Ben Dorks si è così espresso: “L’IA autonoma avrà successo nel dominio della compliance perché l’insuccesso è misurabile, la posta in gioco è elevata e i risultati sono binari”.

Fonte: Business Wire