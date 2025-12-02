▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Expedition Growth Capital raccoglie 375 milioni di dollari per il Fund III nella prima e ultima chiusura

Expedition Growth Capital (“Expedition”), azienda di capitali di crescita specializzata in aziende di software, oggi ha annunciato di aver raccolto il suo terzo fondo di 375 milioni di dollari, ma...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 02/12/2025

Business Wire
  • Fund III è il terzo fondo consecutivo di Expedition chiuso al limite massimo
  • La società con sede a Londra e Boston si specializza in investimenti azionari a crescita minoritaria in aziende specializzate in software e intelligenza artificiale che utilizzano capitale ma che non he hanno necessità

LONDRA: Expedition Growth Capital (“Expedition”), azienda di capitali di crescita specializzata in aziende di software, oggi ha annunciato di aver raccolto il suo terzo fondo di 375 milioni di dollari, mantenendo l'attenzione sulla collaborazione con aziende in rapida crescita da tutta Europa che hanno creato prodotti e clientele di alta qualità senza capitale di rischio. Il round di finanziamento sottoscritto in eccesso è stato completato in quattro mesi, con più di metà degli impegni presi da investitori statunitensi, compresi lasciti e fondazioni di grande rilievo.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.