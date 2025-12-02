Expedition Growth Capital raccoglie 375 milioni di dollari per il Fund III nella prima e ultima chiusura

Fund III è il terzo fondo consecutivo di Expedition chiuso al limite massimo

La società con sede a Londra e Boston si specializza in investimenti azionari a crescita minoritaria in aziende specializzate in software e intelligenza artificiale che utilizzano capitale ma che non he hanno necessità

LONDRA: Expedition Growth Capital (“Expedition”), azienda di capitali di crescita specializzata in aziende di software, oggi ha annunciato di aver raccolto il suo terzo fondo di 375 milioni di dollari, mantenendo l'attenzione sulla collaborazione con aziende in rapida crescita da tutta Europa che hanno creato prodotti e clientele di alta qualità senza capitale di rischio. Il round di finanziamento sottoscritto in eccesso è stato completato in quattro mesi, con più di metà degli impegni presi da investitori statunitensi, compresi lasciti e fondazioni di grande rilievo.

Fonte: Business Wire