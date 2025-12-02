SkillOnNet ridefinisce il gioco RNG con il primo lancio al mondo di GAIA Roulette, basata sull'AI

Il brand di intrattenimento globale SkillOnNet ha annunciato il lancio di GAIA Roulette, una nuova esperienza di roulette innovativa alimentata dall'intelligenza artificiale. Il gioco, ora attivo su ...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 02/12/2025
GAIA è il primo host di roulette basato sull'AI al mondo oggi disponibile sul mercato.
CITTÀ DEL MESSICO: Il brand di intrattenimento globale SkillOnNet ha annunciato il lancio di GAIA Roulette, una nuova esperienza di roulette innovativa alimentata dall'intelligenza artificiale.
Il gioco, ora attivo su PlayUZU Mexico, con piani di espansione nei prossimi mesi in altri mercati su tutta la rete SkillOnNet, abbina l'entusiasmo del gioco RNG e il realismo 3D di un croupier in persona. È il primo host di roulette basato sull'AI al mondo attualmente in uso commerciale.
A differenza dei tradizionali tavoli RNG, GAIA Roulette offre un croupier digitale intelligente e interattivo, personalizzato per ogni giocatore.
Fonte: Business Wire