Murata lancia il primo MLCC C0G al mondo da 15 nF/1,25 kV in formato 1210

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) annuncia il lancio e l’avvio della produzione di massa del condensatore ceramico multistrato (MLCC) – con capacità di 15 nF, tensione nominale di 1,25 kV e caratteristiche C0G, nel compatto formato da 1210 (3,2 mm × 2,5 mm) – che offre conversione di potenza altamente efficiente e prestazioni stabili in condizioni di alta tensione, rendendolo adatto a caricabatteria di bordo (OBC) per veicoli elettrici (EV) e circuiti di alimentazione in dispositivi consumer altamente performanti.

I circuiti risonanti e snubber sono essenziali per una conversione di potenza efficiente e per sopprimere picchi di corrente e tensione. In entrambi, l’esposizione ripetuta ad alta tensione e alta corrente può causare anche lievi variazioni delle prestazioni dei componenti, con conseguente perdita di efficienza o generazione di calore e il rischio di malfunzionamenti o guasti.

Fonte: Business Wire