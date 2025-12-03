▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Murata lancia il primo MLCC C0G al mondo da 15 nF/1,25 kV in formato 1210

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) annuncia il lancio e l’avvio della produzione di massa del condensatore ceramico multistrato (MLCC) – con capacità di 15 nF, te...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/12/2025

Business Wire

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) annuncia il lancio e l’avvio della produzione di massa del condensatore ceramico multistrato (MLCC) – con capacità di 15 nF, tensione nominale di 1,25 kV e caratteristiche C0G, nel compatto formato da 1210 (3,2 mm × 2,5 mm) – che offre conversione di potenza altamente efficiente e prestazioni stabili in condizioni di alta tensione, rendendolo adatto a caricabatteria di bordo (OBC) per veicoli elettrici (EV) e circuiti di alimentazione in dispositivi consumer altamente performanti.

I circuiti risonanti e snubber sono essenziali per una conversione di potenza efficiente e per sopprimere picchi di corrente e tensione. In entrambi, l’esposizione ripetuta ad alta tensione e alta corrente può causare anche lievi variazioni delle prestazioni dei componenti, con conseguente perdita di efficienza o generazione di calore e il rischio di malfunzionamenti o guasti.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.